Рязанская область вышла в лидеры по сдаче норм ГТО. Об этом в пятницу, 24 марта, пишет газета « Известия ».

Общественная палата проанализировала показатели регионов (за 2015-2016 годы), реализующих программу комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они оценили наличие в регионе центров тестирования, степень информированности населения о программе и количество затраченных бюджетных средств. Лидерами рейтинга стали Псковская, Рязанская и Омская области.

Больше всего центров тестирования ГТО открыли в Чукотском (один центр на 12 632 человека) и Ненецком (14 030 жителей на один центр) автономных округах. Практически не отстают от них Еврейская автономная область, Магаданская область и Камчатский край. В конце списка оказалась Орловская область: в регионе работает один центр тестирования ГТО на 786 935 жителей. На последних местах по этому показателю находятся также Москва, Карачаево-Черкесия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Общественники проверили прозрачность информации о ходе реализации программы ГТО. В частности, есть ли данные об официальном сайте ГТО на интернет-портале субъекта, а также сайт, где выкладывают данные о реализации программы в регионе. Кроме того, общественников интересовало, выдают ли поисковые системы информацию о деятельности центра ГТО в регионе и количестве граждан, прошедших тестирование и выполнивших нормативы.

Максимальный балл (8) в этой группе получила Псковская область, по 7 баллов оказалось у Мурманской области. Хакасия. Омская, Ростовская, Рязанская и Тюменская области набрали по 6 баллов. Ни одного балла не оказалось у Забайкалья, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл и Мордовии.

Третьим критерием рейтинга стала эффективное распределение бюджетных средств на программу в 2015—2016 годах. Меньше всего государственных денег на один центр потратили в Челябинской области (65 921 рубль), в Крыму (67 716 рублей), Башкортостане (72 877 рублей), Севастополе (81 300 рублей) и в Московской области (83 030 рублей).

«Неэффективными субъектами» по количеству финансовых вложений стали Алтай (3 483 700 рублей), Карачаево-Черкесия (3 098 300 рублей), Ханты-Мансийск (2 343 831 рубль), Мурманская (2 185 633 рублей) и Астраханская области (2 041 700 рублей). В Мордовии и в Омской области данных о соответствующих тратах найти не удалось.

После суммирования всех показателей на первом месте в рейтинге оказалась Псковская область (19 баллов). Рязанская и Омская области набрали по 17 баллов. Третье место делят Алтай, Хакассия, Тверская, Тамбовская, Самарская, Тюменская и Саратовская области. Аутсайдерами рейтинга стали Калининградская область и Алтай (4 балла), Орловская область (3 балла), Карачаево-Черкесия и Адыгея (по 2 балла).

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил, что место региона в рейтинге ОП РФ зависит от усилий местных властей. В первую очередь — от их желания сотрудничать с теми, кто формирует повестку в регионе.

«Я бы не сказал, что все российские губернаторы увлечены спортом или энтузиастов в каких-то регионах больше, чем в других. Скорее всего, информационная обеспеченность во всех субъектах находится на должном уровне. А высокие показатели, например, Псковской и Рязанской областей могут быть связаны с наличием в них военных училищ», —отметил политолог.