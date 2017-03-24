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15:25, 24 марта 2017 528
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Рязанская епархия отказалась отключать освещение Кремля на «Час Земли»

Рязанская епархия отказалась отключать освещение Кремля на «Час Земли»

Фото: Pixabay.com

Рязанская епархия отказалась отключать освещение Кремля на «Час Земли». Об этом рассказали в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков объяснил, почему нельзя отключить освещение Соборной колокольни и дороги вдоль Кремлевского вала.

«Святыни Рязанского Кремля для жителей города являются не просто объектами культурного наследия, историческими экспонатами, но прежде всего, духовными ориентирами, маяками, свет которых не должен угасать. Каждый должен иметь возможность, приходя в Кремль, являющийся символом Рязани, в любое время оценить его красоту и благолепие, чему способствует в темное время суток достойное освещение», — отметил он.

При этом ежегодно на час отключают подсветку архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, храма Христа Спасителя, а также здания МГУ на Воробьевых горах.

Напомним, рязанцев пригласили присоединиться к «Часу Земли» в субботу, 25 марта, в 20:30. Участникам акции расскажут о звездах, все желающие смогут посмотреть в телескоп. Кроме того, в программе фаер-шоу, «живая» игра барабана и волынки, а также чаепитие.


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