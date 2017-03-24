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14:35, 24 марта 2017 707
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Рязанку задержали за подделку документов на полтора млн рублей. Видео

Рязанку задержали за подделку документов на полтора млн рублей. Видео

В Рязани задержали 40-летнюю злоумышленнику, подозреваемую в серии мошенничеств с займами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина сговорилась со знакомыми и незаконно получила три займа на индивидуальное строительство. Общая сумма займов, которые злоумышленница и ее помощники не собирались погашать, составила 1 миллион 600 тысяч рублей.

В качестве поручителей и заемщиков за определенную долю от денег, полученных в результате махинаций, рязанка привлекла знакомых. Также она фиктивно оформила справки о доходах и свидетельств о собственности на недвижимое имущество, которые были необходимы для получения займа.

Женщину задержали оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с ОЭБиПК Отдела МВД России по Железнодорожному району. В настоящее время расследуют дополнительные эпизоды деятельности задержанной, а также ее соучастников.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.

Всех граждан, которые пострадали от действий данной злоумышленницы, попросили обращаться в полицию по телефону 02 или 102 — для мобильных операторов.


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