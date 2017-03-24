Подвал дома в центре Рязани затопило водой из-за засорения канализации. Видео

Подвал дома в центре Рязани затопило водой из-за засорения канализации. Об этом сообщил телеканал «ТКР» в четверг, 24 марта.
Инцидент произошел в доме № 37 на улице Горького. В ЖЭУ жильцам пообещали незамедлительно устранить проблему, но позже сообщили, что откачать воду из подвала смогут только на следующий день.
По словам сотрудников рязанского «Водоканала», подвал затопило из-за засорения уличной канализации.
Жильцы отмечают, что аварии проходят уже несколько лет. В этот раз чтобы откачать воду из подвала они своими силами установили насос.