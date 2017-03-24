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11:52, 24 марта 2017 179
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Подвал дома в центре Рязани затопило водой из-за засорения канализации. Видео

Подвал дома в центре Рязани затопило водой из-за засорения канализации. Видео

Подвал дома в центре Рязани затопило водой из-за засорения канализации. Об этом сообщил телеканал «ТКР» в четверг, 24 марта.

Инцидент произошел в доме № 37 на улице Горького. В ЖЭУ жильцам пообещали незамедлительно устранить проблему, но позже сообщили, что откачать воду из подвала смогут только на следующий день.

По словам сотрудников рязанского «Водоканала», подвал затопило из-за засорения уличной канализации.

Жильцы отмечают, что аварии проходят уже несколько лет. В этот раз чтобы откачать воду из подвала они своими силами установили насос.


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