Ни один рязанский застройщик, чьих дольщиков официально признали обманутыми из-за срыва сроков, не отказался от завершения работ. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.
«Ни один объект, по крайней мере, по той информации, которую мне докладывали, не отказной, то есть подрядчики не ушли, не отказались завершать, — сказал он. — Есть иногда очень большие, есть поменьше сдвижки по срокам ввода, по каким-то этапам». Политик отметил, что все затянувшиеся стройки курирует его заместитель Владимир Трушкин. Работа ведется и с застройщиками, и с банками, чтобы те реструктурировали долги или дали дополнительный кредит, и с дольщиками.
По словам Любимов, в регионе сегодня насчитывается 12 долгостроев (четыре в областном центре и восемь в Рязанском районе) и 111 обманутых дольщиков.
«Каждый дом нужно ввести, однозначно, чтобы не было этой проблемы, — добавил он. — Мы стараемся не тратить на это бюджетные средства, пока, не дай бог, до крайности не доведено».