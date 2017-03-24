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10:18, 24 марта 2017 116
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Любимова попросили обезопасить рязанскую деревню от пожаров

Любимова попросили обезопасить рязанскую деревню от пожаров

Фото: Pixabay.com

Врио губернатора Рязанской области Николая Любимова попросили обезопасить касимовскую деревню Кочемары от пожаров. В населенном пункте нет асфальтированной дороги и водоемов, сообщает сайт Общественной палаты РФ.

Деревня Кочемары находится в непосредственной близости от леса. В ней живут 162 человека. Проблему жителей в органах местного самоуправления не смогли решить. Они обратились в Общественную палату России. Секретарь ОП РФ Александр Бречалов попросил Любимова обратить внимание на ситуацию и сообщить о результатах рассмотрения запроса в возможно короткий срок.


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