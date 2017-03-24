Любимова попросили обезопасить рязанскую деревню от пожаров

Врио губернатора Рязанской области Николая Любимова попросили обезопасить касимовскую деревню Кочемары от пожаров. В населенном пункте нет асфальтированной дороги и водоемов,
Деревня Кочемары находится в непосредственной близости от леса. В ней живут 162 человека. Проблему жителей в органах местного самоуправления не смогли решить. Они обратились в Общественную палату России. Секретарь ОП РФ Александр Бречалов попросил Любимова обратить внимание на ситуацию и сообщить о результатах рассмотрения запроса в возможно короткий срок.