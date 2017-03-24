Накануне Дня космонавтики по рязанским улицам проедут ретро-автомобили. В акции примут участие 12 машин, выпущенных до 1970 года. Об этом
Автопробег проведут 8 апреля. Его организуют Рязанское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» и общественное движение «Ретро кар Рязань».
В 12:00 автомобили от площади Победы проедут до Соборной площади (разворот), а затем по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе до поселка Дягилево.
На площади Ленина организуют интерактивную зону, где желающие смогут пообщаться с реставраторами и сфотографироваться с ретро-автомобилями. Еще одна площадка откроется в Дягилеве в 14:00. Для участников автопробега также проведут экскурсию по Музею дальней авиации.