Кары земные. Любимов будет стимулировать рязанских дорожников к хорошей работе

Врио рязанского губернатора Николай Любимов будет следить за ходом дорожного ремонта в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.
«Без моего личного участия эта ситуация не должна оставаться. Я, конечно, не специалист и лаборатории у меня личной нет, но я буду стимулировать людей этим заниматься нормально — качественно и быстро, — сказал политик. — Я должен им об этом всячески напоминать и, если уж надо, грозить карами земными».
Любимов признался, что пока недоволен ходом работ.