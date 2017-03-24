Без оператора. В Рязани разработали «умный» станок с новейшим ЧПУ

В Рязани создали «умный» станок с новейшим ЧПУ РТ117Ф3. Об этом сообщает
Токарный станок РТ117Ф3 разработали на предприятии ПКФ «Станкосервис». Он может без оператора обрабатывать крупногабаритные детали до восьми метров и весом до десяти тонн. Максимальный диаметр обработки над суппортом составляет около 90 сантиметров.
Разработку оснастили современными приводами. На станок также установили классический четырехпозиционный резцедержатель, не требующий автоматической смены инструмента. По словам создателей, РТ117Ф3 обладает наибольшей длиной обрабатываемой заготовки (до 800 сантиметров), классом точности — П, диаметром устанавливаемой детали над станиной — не больше 120 сантиметров. При обработке черных и цветных металлов можно использовать современный твердосплавный инструмент.
Эксперты отметили, что станок отличается от предыдущей модели серии РТ817 значительным увеличением диаметра обработки.
Фото