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18:40, 24 марта 2017 239
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Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Черный кот» и концерт группы «Сплин»

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Черный кот» и концерт группы «Сплин»

Неделя приближается к выходным. На этой неделе Рязань ждет много заметных мероприятий — от театральных спектаклей до концертов.

В Рязани вновь пройдет традиционный фестиваль «Черный Кот» в Рязанском дворце молодежи. Во Дворце спорта «Олимпийский» состоится «Битва за Рязань» с участием американского спортсмена Джеффа Монсона. А в Рязанской филармонии выступит группа «Сплин», которая представит свой новый альбом «Ключ к шифру».

Среди прочих событий стоит отметить традиционную акцию «Час Земли», которая пройдет на Кремлевском валу, концерт группы «Артерия» во главе с экс-гитаристом легендарной «Арии» Сергеем Терентьевым, а также моноспектакль актера театра Виктюка Дмитрия Бозина «Скорпи-Он».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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3 дня назад
В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.

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