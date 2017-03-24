Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Черный кот» и концерт группы «Сплин»

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Неделя приближается к выходным. На этой неделе Рязань ждет много заметных мероприятий — от театральных спектаклей до концертов.
В Рязани вновь пройдет традиционный фестиваль «Черный Кот» в Рязанском дворце молодежи. Во Дворце спорта «Олимпийский» состоится «Битва за Рязань» с участием американского спортсмена Джеффа Монсона. А в Рязанской филармонии выступит группа «Сплин», которая представит свой новый альбом «Ключ к шифру».
Среди прочих событий стоит отметить традиционную акцию «Час Земли», которая пройдет на Кремлевском валу, концерт группы «Артерия» во главе с экс-гитаристом легендарной «Арии» Сергеем Терентьевым, а также моноспектакль актера театра Виктюка Дмитрия Бозина «Скорпи-Он».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».