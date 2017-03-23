В воскресенье в Рязани пройдет первый фестиваль настольных и интеллектуальных игр

В воскресенье, 26 марта, в Рязани пройдет первый фестиваль настольных и нестандартных интеллектуальных игр «Монополиум». Его примет библиотека имени Горького, сообщили RZN.info организаторы — областное отделение Ассоциации студенческих объединений.
Программу разбили на три блока, которые начнутся в 12, 14 и 16 часов. Рязанцам предложили сыграть, в частности, в «Монополию», «Мафию», «Манчкин», «Эрудит-Квартрет», «Шляпу», «Крокодил». Кроме того, будет действовать несколько дополнительных площадок, в том числе для детей и семейных пар.
Победители 16 основных игр получат памятные подарки. Участие в фестивале — полностью бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются на