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9:31, 23 марта 2017 294
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В воскресенье в Рязани пройдет первый фестиваль настольных и интеллектуальных игр

В воскресенье в Рязани пройдет первый фестиваль настольных и интеллектуальных игр

В воскресенье, 26 марта, в Рязани пройдет первый фестиваль настольных и нестандартных интеллектуальных игр «Монополиум». Его примет библиотека имени Горького, сообщили RZN.info организаторы — областное отделение Ассоциации студенческих объединений.

Программу разбили на три блока, которые начнутся в 12, 14 и 16 часов. Рязанцам предложили сыграть, в частности, в «Монополию», «Мафию», «Манчкин», «Эрудит-Квартрет», «Шляпу», «Крокодил». Кроме того, будет действовать несколько дополнительных площадок, в том числе для детей и семейных пар.

Победители 16 основных игр получат памятные подарки. Участие в фестивале — полностью бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются на странице «Монополиума» «ВКонтакте». Там же размещена полная программа.


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