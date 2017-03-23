В Ряжске уничтожили почти 2,5 тонны овощей и фруктов

В ходе рейдовых мероприятий 21 марта в Ряжске уничтожили 2,446 тонны овощей и фруктов. Об этом сообщила
В двух торговых точках выявили десять партий подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России: яблоки, гранаты, томаты, груши.
Среди польских и турецких товаров был также обезличенный со следами незаконного уничтожения этикеток. При этом необходимые документы и товарно-транспортные накладные на продукцию отсутствовали.
Весь незаконный товар изъяли и уничтожили механическим способом.