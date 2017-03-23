В Рязани ремонтировали дорогу под ночным дождем. Видео

В Рязани сняли на видео рабочих, которые ремонтировали дорогу ночью под дождем. Запись опубликовали в Instagram 20 марта.
«21 век, новые технологии», — прокомментировали пользователи сети.
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В Рязани сняли на видео рабочих, которые ремонтировали дорогу ночью под дождем. Запись опубликовали в Instagram 20 марта.
«21 век, новые технологии», — прокомментировали пользователи сети.
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