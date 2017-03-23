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8:46, 23 марта 2017 70
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В Рязани ремонтировали дорогу под ночным дождем. Видео

В Рязани ремонтировали дорогу под ночным дождем. Видео

В Рязани сняли на видео рабочих, которые ремонтировали дорогу ночью под дождем. Запись опубликовали в Instagram 20 марта.

«21 век, новые технологии», — прокомментировали пользователи сети.


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Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

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