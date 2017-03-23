В Москве разыскивают пропавшего два года назад сасовца. Об этом сообщила
Алексей Сорокин родился 12 апреля 1951 года в деревне Лесные цветы Сасовского района. 27 апреля 2015 года вышел из дома по улице Косинская в Москве. С тех пор о его местонахождении ничего нет данных.
Приметы: на вид 65 лет, рост 183 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.
Особые приметы: отсутствуют верхние зубы, на кисти левой руки около большого пальца татуировка «Леша».
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: