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19:46, 23 марта 2017 245
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В Москве разыскивают пропавшего два года назад сасовца

В Москве разыскивают пропавшего два года назад сасовца

В Москве разыскивают пропавшего два года назад сасовца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Алексей Сорокин родился 12 апреля 1951 года в деревне Лесные цветы Сасовского района. 27 апреля 2015 года вышел из дома по улице Косинская в Москве. С тех пор о его местонахождении ничего нет данных.

Приметы: на вид 65 лет, рост 183 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

Особые приметы: отсутствуют верхние зубы, на кисти левой руки около большого пальца татуировка «Леша».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 (499) 320-55-16 или 102, 112.


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