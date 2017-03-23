RZN.info покажет в прямом эфире фестиваль «Черный кот»

RZN.info покажет в прямом эфире 30-й фестиваль «Черный кот», который пройдет в рязанском Дворце молодежи с 24 по 26 марта.
Танцевальные коллективы выступят в номинациях «Клубный танец», «Рок-н-ролл», «Слоу» и «Фристайл».
В первый день, 24 марта, с 18:00 рязанцы увидят лучшие коллективы детского фестиваля «Черный котенок». Второй день фестиваля начнется в 15:00 25 марта.
Трансляция будет доступна читателям RZN.info на главной странице сайта.
Президент фестиваля Николай Плетнев подчеркнул, что в этом году много коллективов смогут побороться за гран-при. Всего ожидается 35 команд из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги, Тулы и других регионов.
Напомним, в 2015 году главную награду фестиваля в третий раз получили танцоры из Оренбурга.