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17:29, 23 марта 2017 145
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Рязанец получил шесть лет тюрьмы за девять краж и хранение наркотиков

Рязанец получил шесть лет тюрьмы за девять краж и хранение наркотиков

Рязанец получил шесть лет тюрьмы за девять краж и незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Известно, что злоумышленник проник в четыре квартиры, четыре сарая, жилой дом и гараж, откуда похитил чужое имущество. Он причинил потерпевшим материальный ущерб в размере 8 321 рублей, 49 984 рублей и 21 369 рублей.

Кроме того, нарушитель отнял сумку у женщины, которая шла по улице перед ним, а также незаконно приобрел листья дикорастущей конопли и хранил белее четырех килограммов наркотиков в высушенном виде.

Дело рассмотрели в особом порядке, суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений и назначил наказание по совокупности преступлений с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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