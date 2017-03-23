Рязанец получил шесть лет тюрьмы за девять краж и хранение наркотиков

Рязанец получил шесть лет тюрьмы за девять краж и незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщила
Известно, что злоумышленник проник в четыре квартиры, четыре сарая, жилой дом и гараж, откуда похитил чужое имущество. Он причинил потерпевшим материальный ущерб в размере 8 321 рублей, 49 984 рублей и 21 369 рублей.
Кроме того, нарушитель отнял сумку у женщины, которая шла по улице перед ним, а также незаконно приобрел листья дикорастущей конопли и хранил белее четырех килограммов наркотиков в высушенном виде.
Дело рассмотрели в особом порядке, суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений и назначил наказание по совокупности преступлений с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.