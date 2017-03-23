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13:29, 23 марта 2017 468
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«Русский лес» подал еще одну заявку на строительство в центре Солотчи

«Русский лес» подал еще одну заявку на строительство в центре Солотчи

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани назначили еще одни публичные слушания по строительству в центре Солотчи. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг 23 марта.

ООО «Русский лес» попросило повысить до 77% коэффициент застройки 810 квадратных метров по адресу Монастырская площадь, 12. Участок относится к зоне административного и культурно-бытового обслуживания.

Напомним, аналогичная заявка обсуждалась в декабре 2016 года. Руководитель компании пояснял, что планирует построить магазин на месте ветхого довоенного здания. Тогда рязанская администрация отказала в изменении параметров строительства. В отрицательном заключении комиссии указывалось, что представленные документы предполагают не соответствующий заявке коэффициент 78,8%, а размер участка почти вдвое меньше минимального для зоны, к которой он относится. Кроме того, компания не подтвердила письменно соблюдение противопожарных регламентов.

Также комиссия отмечала, что участок входит в границы создаваемого достопримечательного места «Есенинская Русь», для которого пока не утверждены градостроительные регламенты.

Новые слушания пройдут 13 апреля в кабинете №219 административного здания на Введенской, 107, начало в 18:30. До этого дня там же будут принимать замечания и предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.

Решение по заявке примет администрация с учетом результатов слушаний.


© RZN.info

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