«Русский лес» подал еще одну заявку на строительство в центре Солотчи

В Рязани назначили еще одни публичные слушания по строительству в центре Солотчи. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг 23 марта.
ООО «Русский лес» попросило повысить до 77% коэффициент застройки 810 квадратных метров по адресу Монастырская площадь, 12. Участок относится к зоне административного и культурно-бытового обслуживания.
Напомним, аналогичная заявка
Также комиссия отмечала, что участок входит в границы создаваемого достопримечательного места «Есенинская Русь», для которого пока не утверждены градостроительные регламенты.
Новые слушания пройдут 13 апреля в кабинете №219 административного здания на Введенской, 107, начало в 18:30. До этого дня там же будут принимать замечания и предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.
Решение по заявке примет администрация с учетом результатов слушаний.