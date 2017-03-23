Работники РНПК подали в суд на свою компанию и пенсионный фонд. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Девять сотрудников заявили, что до 2016 года должности, которые они занимали в РНПК, содержались в перечне профессий, представители которых могут получать страховую пенсию по старости досрочно. Их должности относятся к химическому производству.
В 2016 году сотрудники получили уведомление от компании, в котором говорилось, что период работы с 1 января 2006 года по настоящее время не включили в стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию.
Работники через суд потребовали обязать РНПК исправить данные по их стажу, а также скорректировать эти сведения в городском управлении пенсионного фонда.
Суд назначили на 5 апреля.