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12:38, 23 марта 2017 632
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Работники РНПК подали в суд на свою компанию и пенсионный фонд

Работники РНПК подали в суд на свою компанию и пенсионный фонд

Работники РНПК подали в суд на свою компанию и пенсионный фонд. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Девять сотрудников заявили, что до 2016 года должности, которые они занимали в РНПК, содержались в перечне профессий, представители которых могут получать страховую пенсию по старости досрочно. Их должности относятся к химическому производству.

В 2016 году сотрудники получили уведомление от компании, в котором говорилось, что период работы с 1 января 2006 года по настоящее время не включили в стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию.

Работники через суд потребовали обязать РНПК исправить данные по их стажу, а также скорректировать эти сведения в городском управлении пенсионного фонда.

Суд назначили на 5 апреля.


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