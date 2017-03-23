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10:33, 23 марта 2017 2 063
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Пять рязанских улиц останутся без электричества на пять дней 3

Пять рязанских улиц останутся без электричества на пять дней

Фото: Pixabay.com

Пять рязанских улиц останутся без электричества на пять дней. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии электричество отключат по следующим адресам:

27 марта с 09:30 до 16:00:

  • улица Весенняя, дома №№15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27/46, 51 корпус 1, 55а;
  • 3-ий Мопровский переулок, дома №№44, 46, 48, 48 корпус 1, 50, 52, 54;
  • улица Шевченко, дома №№40, 42, 42а, 44;
  • улица 2-я Линия, дома №№25/38, 27, 29, 29а;
  • улица Высоковольтная, дома №№13, 17.

28 и 29 марта с 09:30 до 16:00:

  • улица Шевченко, дома №№40, 42, 42а, 44;
  • улица 2-я Линия, дома №№25/38, 27, 29, 29а;
  • улица Весенняя, дома №№23, 25, 25а, 27/46, 51 корпус 1.

30 и 31 марта с 09:30 до 16:00:

  • улица Весенняя, дома №№15, 17, 19, 21, 51 корпус 1, 55а;
  • 3-ий Мопровский переулок, дома №№44, 46, 48, 48 корпус 1, 50, 52, 54;
  • улица Высоковольтная, дома №№13, 17.

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