Пять рязанских улиц останутся без электричества на пять дней. Об этом сообщили на
В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии электричество отключат по следующим адресам:
27 марта с 09:30 до 16:00:
- улица Весенняя, дома №№15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27/46, 51 корпус 1, 55а;
- 3-ий Мопровский переулок, дома №№44, 46, 48, 48 корпус 1, 50, 52, 54;
- улица Шевченко, дома №№40, 42, 42а, 44;
- улица 2-я Линия, дома №№25/38, 27, 29, 29а;
- улица Высоковольтная, дома №№13, 17.
28 и 29 марта с 09:30 до 16:00:
- улица Шевченко, дома №№40, 42, 42а, 44;
- улица 2-я Линия, дома №№25/38, 27, 29, 29а;
- улица Весенняя, дома №№23, 25, 25а, 27/46, 51 корпус 1.
30 и 31 марта с 09:30 до 16:00:
- улица Весенняя, дома №№15, 17, 19, 21, 51 корпус 1, 55а;
- 3-ий Мопровский переулок, дома №№44, 46, 48, 48 корпус 1, 50, 52, 54;
- улица Высоковольтная, дома №№13, 17.