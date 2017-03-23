Продешевили. Грабившие михайловские дачи подростки «попались» при продаже вещей

В Михайловском районе задержали 17-летнего и 16-летнего нарушителей, грабивших местные дачи. Молодые люди «попались», когда пытались продать похищенные вещи по низкой цене, сообщила
В полицию обратились жители села Грязное. Они обнаружили, что неизвестные разбили окна в их дачных домах и украли оттуда предметы обихода и бытовую электронику.
Оперативники опросили местных жителей, но свидетелей преступления не нашли. После этого к ним обратился покупатель, которому предложили приобрести подержанную электронику по «подозрительно низкой» цене.
Злоумышленников разыскали и задержали. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.