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15:58, 23 марта 2017 366
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Неизвестный оставил без электричества крупное рязанское село

Неизвестный оставил без электричества крупное рязанское село

Полиция по заявлению энергетиков «Рязаньэнерго» разыскивает водителя, оставившего без света село Заборье Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Повреждение линии 10 кВ от подстанции «Заборье», питающей одноименное село, было зафиксировано Солотчинским РРЭС филиала «Рязаньэнерго» 21 марта в 11:25. Поступившая информация сразу была передана в единую дежурно-диспетчерскую службу, которая уведомляет о таких происшествиях администрацию сельского поселения.

На осмотр линии оперативно была направлена ремонтная бригада. Она обнаружила слом у основания одной из опор воздушной линии, который спровоцировал ее крен и обрыв проводов с повреждением траверсы и изоляторов. Характер повреждения указывает на то, что его причиной стало столкновение с опорой неустановленного пока транспортного средства.

Сообщив о происшествии в правоохранительные органы, бригада запросила у диспетчера помощи в виде спецтехники: подъем персонала на поврежденную опору сопряжен со смертельным риском. Несмотря на сложность проведения восстановительных работ, линия была введена в работу максимально быстро для подобной ситуации, электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Прибывший на место восстановительных работ наряд полиции зафиксировал показания бригады, составил протокол о ДТП с возбуждением дела об административном правонарушении в отношение скрывшегося с места аварии водителя.

«Рязаньэнерго» призывает жителей: если вы стали свидетелем повреждения или хищения энергооборудования, которые могут стать причиной нарушения электроснабжения потребителей, — сообщайте об этом в Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья по телефону 8 (800) 100-33-00 (звонок бесплатный и анонимный).


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