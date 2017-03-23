Неизвестный оставил без электричества крупное рязанское село

Полиция по заявлению энергетиков «Рязаньэнерго» разыскивает водителя, оставившего без света село Заборье Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба филиала.
Повреждение линии 10 кВ от подстанции «Заборье», питающей одноименное село, было зафиксировано Солотчинским РРЭС филиала «Рязаньэнерго» 21 марта в 11:25. Поступившая информация сразу была передана в единую дежурно-диспетчерскую службу, которая уведомляет о таких происшествиях администрацию сельского поселения.
На осмотр линии оперативно была направлена ремонтная бригада. Она обнаружила слом у основания одной из опор воздушной линии, который спровоцировал ее крен и обрыв проводов с повреждением траверсы и изоляторов. Характер повреждения указывает на то, что его причиной стало столкновение с опорой неустановленного пока транспортного средства.
Сообщив о происшествии в правоохранительные органы, бригада запросила у диспетчера помощи в виде спецтехники: подъем персонала на поврежденную опору сопряжен со смертельным риском. Несмотря на сложность проведения восстановительных работ, линия была введена в работу максимально быстро для подобной ситуации, электроснабжение всех потребителей было восстановлено.
Прибывший на место восстановительных работ наряд полиции зафиксировал показания бригады, составил протокол о ДТП с возбуждением дела об административном правонарушении в отношение скрывшегося с места аварии водителя.
«Рязаньэнерго» призывает жителей: если вы стали свидетелем повреждения или хищения энергооборудования, которые могут стать причиной нарушения электроснабжения потребителей, — сообщайте об этом в Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья по телефону