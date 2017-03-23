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14:19, 23 марта 2017 360
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На Московском шоссе столкнулись три машины. Видео

На Московском шоссе столкнулись три машины. Видео

На Московском шоссе столкнулось три машины. Соответствующее видео появилось в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в четверг, 23 марта.

Два водителя, не успев затормозить, врезались в автомобили впереди себя.

Обстоятельства аварии уточняются.


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2 дня назад
В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.

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