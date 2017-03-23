На Московском шоссе столкнулись три машины. Видео

На Московском шоссе столкнулось три машины. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел в четверг, 23 марта.
Два водителя, не успев затормозить, врезались в автомобили впереди себя.
Обстоятельства аварии уточняются.
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На Московском шоссе столкнулось три машины. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел в четверг, 23 марта.
Два водителя, не успев затормозить, врезались в автомобили впереди себя.
Обстоятельства аварии уточняются.
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