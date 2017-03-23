На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Босс-молокосос» и фантастический триллер «Живое»

На этой неделе на больших экранах рязанцы увидят мультипликационную премьеру, захватывающий фантастический триллер и фильм-концерт. Киноманы смогут выбрать картину на свой вкус.
Одна из долгожданных премьер недели — мультфильм «Босс-молокосос» режиссера Тома МакГрата. Среди фантастических новинок стоит отметить фильмы «Живое» режиссера Даниэля Эспиноса и «Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта.
Российская новинка — мелодрама Владимира Бортко «О любви». Также зрители смогут увидеть фильм-концерт «Rammstein: Paris!».
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