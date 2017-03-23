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15:35, 23 марта 2017 237
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Босс-молокосос» и фантастический триллер «Живое»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Босс-молокосос» и фантастический триллер «Живое»

На этой неделе на больших экранах рязанцы увидят мультипликационную премьеру, захватывающий фантастический триллер и фильм-концерт. Киноманы смогут выбрать картину на свой вкус.

Одна из долгожданных премьер недели — мультфильм «Босс-молокосос» режиссера Тома МакГрата. Среди фантастических новинок стоит отметить фильмы «Живое» режиссера Даниэля Эспиноса и «Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта.

Российская новинка — мелодрама Владимира Бортко «О любви». Также зрители смогут увидеть фильм-концерт «Rammstein: Paris!».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 день назад
Выходной в Рязани. Что показать гостям

Выходной в Рязани. Что показать гостям 3

Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

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