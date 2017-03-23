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16:31, 23 марта 2017 227
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Из-за «дачных» электричек изменится расписание пригородных поездов

Из-за «дачных» электричек изменится расписание пригородных поездов

В воскресенье, 26 марта, в расписание пригородных поездов Московской железной дороги внесут корректировки. Это связано с переходом стран Европы и Балтии на «летнее» время, а также с возвращением так называемых «дачных» электричек, сообщила пресс-служба РЖД.

Изменения затронут все радиальные направления — Павелецкое, Казанское, Рижское, Савеловское, Курское, Горьковское, Ярославское, Киевское, а самые значительные корректировки внесут в расписание пригородных поездов Белорусского направления.

У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также порядок проследования и количество остановок. Для удобства пассажиров нескольким электричкам увеличат длину маршрута.

«Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно и внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездки. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО „РЖД“», — говорится в сообщении.


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