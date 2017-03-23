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12:14, 23 марта 2017 867
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Для защиты рязанских дорог ограничат движение большегрузов 1

Для защиты рязанских дорог ограничат движение большегрузов

Рязанская область ограничит движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Соответствующее постановление областного минтранса официально опубликовано в четверг, 23 марта. Согласно документу, решение приняли ради защиты трасс в периоды неблагоприятной для них погоды.

Ограничения будут действовать с 8 по 28 апреля, а также с 15 июня по 31 августа при дневной температуре выше 32 градусов Цельсия. Летом они не коснутся автобусов и техники для дорожного ремонта.

Согласно постановлению регионального правительства, весенние ограничения представляют собой запрет движения машин тяжелее определенного веса. Он вычисляется отдельно для каждой дороги в зависимости от ее состояния. Летом большегрузы смогут ездить по ночам — с 22 до 10 часов.


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