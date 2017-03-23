Автосалон «Канищево» открыл крупнейший в регионе дилерский центр «Лада»

Автосалон «Канищево» открыл крупнейший в Рязанской области дилерский центр Lada. Торжественная церемония прошла в среду, 22 марта. Ее посетили топ-менеджеры «АвтоВАЗа», они вручили директору центра Сергею Лучкову сертификат официального дилера.

Салон занял более двух с половиной тысяч квадратных метров на улице Бирюзова. В шоу-руме будут постоянно представлены 12 машин, сервисная зона включает 14 технических постов с современным оборудованием. Также там работают кредитные и страховые специалисты.

Центр «Рязань-Лада» стал первым в регионе, отвечающим новым требованиям производителя в части и оформления, и обслуживания. «Здесь наши клиенты смогут получить максимум услуг и максимум удовольствия», — подчеркнул директор по развитию дилерской сети концерна Сергей Кутейщиков. Он отметил, что салонов крупнее в в 2017 году пока не открывалось и это большое событие не только для рязанцев, но и для самого «АвтоВАЗа».

Мы гордимся тем, что наши партнеры по бизнесу верят в марку и вкладывают в нее деньги, — добавил Кутейщиков. — У нас очень сильные позиции в Рязанской области: в прошлом году дилеры продали больше двух тысяч машин и доля рынка оказалась выше среднероссийской".

На открытие пришли несколько сот человек — от жителей микрорайона до крупных бизнесменов. Кутейщиков признался, что приятно удивлен таким ажиотажем в будний день.

Для гостей устроили лотерею, в которой разыграли около десяти призов от центра и его партнеров: «Альфа-Страхования», ВТБ24, «Меткомбанка» и «Страхового дома ВСК». Также «Рязань-Лада» разрешила детям разрисовать белую Kalina Cross, а взрослым дала возможность бесплатно составить эксклюзивный ароматизатор воздуха.