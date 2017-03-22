Возле британского парламента неизвестные стреляли по людям и задавили на автомобиле прохожих

Возле британского парламента неизвестные стреляли по людям и задавили автомобилем пять человек. Из-за стрельбы 12 человек получили ранения, передает «
Вскоре после стрельбы автомобиль заехал на тротуар Вестминстерского моста и сбил несколько человек, не менее пяти из них погибли.
Местные СМИ сообщили, что злоумышленников было двое и что эти инциденты связаны.
Кроме того, один из преступников ранил ножом полицейского рядом со зданием парламента, после чего его застрелил правоохранитель.
«По всей видимости, машина проехала по Вестминстерскому мосту, заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Не очень понятно, сколько в машине было человек — один или два. Один мог скрыться в процессе», — сообщил корреспондент Sky News.
Работу парламента приостановили. Здание оцепили, из него никого не выпускают. Полиция предварительно назвала произошедшее терактом.
Российский МИД заявил, что атака была «явно преднамеренной».
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