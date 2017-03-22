В полиции опубликовали подробности смертельного ДТП, которое произошло на втором километре трасса «Рязань — Спасс-Клепики» 22 марта. Информация появилась на
По предварительной информации, водитель Lada Kalina двигался в сторону Солотчи и врезался в пассажирский автобус, припаркованный вдоль обочины.
Отмечается, что он остановился по всем правилам «аварийной остановки» (с выставленным соответствующим знаком) для того, чтобы высадить дорожных рабочих. В момент ДТП автобус был пуст.
Водитель «Калины» погиб на месте от полученных травм.
Сотрудники полиции работают на месте аварии. Обстоятельства произошедшего уточняются.