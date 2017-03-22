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11:40, 22 марта 2017 44
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Водитель «Лады» врезался в припаркованный автобус — полиция

Водитель «Лады» врезался в припаркованный автобус — полиция

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции опубликовали подробности смертельного ДТП, которое произошло на втором километре трасса «Рязань — Спасс-Клепики» 22 марта. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель Lada Kalina двигался в сторону Солотчи и врезался в пассажирский автобус, припаркованный вдоль обочины.

Отмечается, что он остановился по всем правилам «аварийной остановки» (с выставленным соответствующим знаком) для того, чтобы высадить дорожных рабочих. В момент ДТП автобус был пуст.

Водитель «Калины» погиб на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции работают на месте аварии. Обстоятельства произошедшего уточняются.


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