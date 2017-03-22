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11:52, 22 марта 2017 224

В РГАТУ обсудили проблемы загрязнения окружающей среды

В РГАТУ обсудили проблемы загрязнения окружающей среды

Во вторник, 21 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел круглый стол по экологическим аспектам современного лесоустройства, вопросам загрязнения прилегающих к лесам территорий и незаконных сельхозпалов.

Мероприятие прошло в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» агротехнологического университета и приурочено к Международному дню леса и Году экологии в России.

В заседании круглого стола приняли участие представители министерства природопользования Рязанской области, ФГБУ «Рослесинфорг» и МЧС России, начальники ГБУ «Пожлес», Рязанского и Солотчинского лесничеств, сотрудники технологического факультета университета и студенты, обучающиеся по направлению «Лесное дело».

За круглым столом обсудили: проблемы лесной отрасли, а также участников заседания ознакомили с текущим санитарным состоянием лесного фонда области.

Начальник ФГБУ «Пожлес» Сергей Абрамов подробно рассказал о серьезных проблемах пала сухой травы. В свою очередь заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии Геннадий Фадькин доложил о результатах исследования в области инновационных элементов технологии создания лесных культур. Декан технологического факультета Олег Черкасов отметил важность взаимодействия университета с производством для практической подготовки специалистов лесохозяйственной отрасли.

В завершение участники мероприятия подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии Рязанского агротехнологического университета с Рязанским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» в сфере подготовки кадров для лесной отрасли.


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