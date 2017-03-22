В Госдуме предложили ввести в закон понятие «опасные породы собак». Идея принадлежит зампреду комитета по экологии Владимиру Панову, передает «
Законопроект о жестком обращении с животными приняли в первом чтении в 2011 году. Сейчас комитет по экологии внес поправки ко второму чтению. «Тогда по этому вопросу было много разночтений, но я считаю, что полностью отказаться от этого нельзя, потому что владелец такой собаки должен понимать, что несет повышенную ответственность перед обществом. Эта позиция и была отражена на сегодняшний день в тех поправках, которые я внес ко второму чтению», — рассказал Панов.
Он сообщил, что определять перечень пород собак, которые следует считать опасными, будет правительство. Кроме того, для владельцев таких собак введут особые правила. «Мы считаем, что в первую очередь обязательно должна быть регистрация подобных собак, потому что она подразумевает как идентификацию животного, так и фиксацию владельца. Во-вторых, для подобных пород будут устанавливаться отдельные правила выгула, то есть в отношении такой собаки будут действовать правила повышенной безопасности для окружающих», — отметил Панов.
Зампред комитета по экологии добавил, что в КоАП РФ внесут изменения по ответственности владельцев собак за действия своих животных в части нанесения ущерба здоровью и имуществу.