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16:47, 22 марта 2017 272
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В четверг на шести рязанских улицах отключат воду. Исправлено

В четверг на шести рязанских улицах отключат воду. Исправлено

В четверг, 23 марта, на шести рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтными работами воды не будет по следующим адресам:

с 9:30 до 19:00:

  • на улице Московское шоссе: дом №69 корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4; дом №69а; дом №73 корпус 1, корпус 2; дом №73; дом №73а.

с 9:30 до 16:00:

  • на улице проезд Машиностроителей: дом №9, №12, №14/7,№11/9;
  • на улице Есенина дом №53/13;
  • на улице Горького: дом №5 (пожарная часть), №11, №14 (Дом печати «Рязанские ведомости»), №22, №22 строение 1.

с 9:00 до окончания ремонтных работ:

  • на улице Колхозная: дом №10 корпус 1, №12, №14, №14 корпус 1, №16;
  • на улице Маяковского: дом №7-а, №9 корпус 1.

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1 час назад
Выходной в Рязани. Что показать гостям

Выходной в Рязани. Что показать гостям

Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

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