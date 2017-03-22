В четверг на шести рязанских улицах отключат воду. Исправлено

В четверг, 23 марта, на шести рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщили на
В связи с ремонтными работами воды не будет по следующим адресам:
с 9:30 до 19:00:
- на улице Московское шоссе: дом №69 корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4; дом №69а; дом №73 корпус 1, корпус 2; дом №73; дом №73а.
с 9:30 до 16:00:
- на улице проезд Машиностроителей: дом №9, №12, №14/7,№11/9;
- на улице Есенина дом №53/13;
- на улице Горького: дом №5 (пожарная часть), №11, №14 (Дом печати «Рязанские ведомости»), №22, №22 строение 1.
с 9:00 до окончания ремонтных работ:
- на улице Колхозная: дом №10 корпус 1, №12, №14, №14 корпус 1, №16;
- на улице Маяковского: дом №7-а, №9 корпус 1.