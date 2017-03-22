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17:48, 22 марта 2017 1 251
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Шестерых рязанцев задержали за вымогательство

Шестерых рязанцев задержали за вымогательство

В ночь на среду, 22 марта, на улице Гагарина задержали шестерых нарушителей, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 20-летний работник торговой палатки. По его словам, двое молодых людей путем вымогательства похитили товар и скрылись в соседнем дворе.

Прибывшие на мест происшествия оперативники осмотрели ближайшую территорию и обнаружили злоумышленников, которые попытались скрыться.

«При посадке задержанных в машину подошли еще четверо молодых людей — две девушки и два парня. Они активно попытались помешать полицейским доставить нарушителей в отдел», — говорится в сообщении.

В результате вызванные наряды правоохранителей задержали шестерых рязанцев в возрасте от 18 до 23 лет задержали.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 163 УК РФ.


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