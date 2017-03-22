Зампред правительства области Владимир Трушкин рассказал о новых рекордах, которые должны поставить рязанские строители в 2017 году.
В среду, 22 марта, Владимир Трушкин открыл специализированную выставку «Стройиндустрия — 2017». Он подчеркнул, что это отличная площадка, чтобы «продемонстрировать мощный потенциал нашей строительной отрасли, ее готовность к успешному внедрению инновационных технологий».
«В прошлом году нам удалось добиться рекордного показателя по вводу жилья — 707 тысяч квадратных метров. В нынешнем году поставлена задача превзойти этот рубеж», — заключил Трушкин.
Напомним, выставка «Стройиндустрия» проходит в регионе ежегодно.