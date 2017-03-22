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17:25, 22 марта 2017 236
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Рязанские строители поставят новый рекорд по сдаче жилья — Трушкин

Рязанские строители поставят новый рекорд по сдаче жилья — Трушкин

Зампред правительства области Владимир Трушкин рассказал о новых рекордах, которые должны поставить рязанские строители в 2017 году.

В среду, 22 марта, Владимир Трушкин открыл специализированную выставку «Стройиндустрия — 2017». Он подчеркнул, что это отличная площадка, чтобы «продемонстрировать мощный потенциал нашей строительной отрасли, ее готовность к успешному внедрению инновационных технологий».

«В прошлом году нам удалось добиться рекордного показателя по вводу жилья — 707 тысяч квадратных метров. В нынешнем году поставлена задача превзойти этот рубеж», — заключил Трушкин.

Напомним, выставка «Стройиндустрия» проходит в регионе ежегодно.


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