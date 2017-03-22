Рязанцы не согласились с переводом двух улиц Песочни на одностороннее движение

Рязанцы не согласились с переводом Васильеской улицы и Васильевского проезда на одностороннее движение. Против инициативы городской администрации выступило большинство участников опроса на ее
За месяц проект получил 187 отзывов. Около 130 человек высказались против изменений, около 30 поддержали их. Несколько человек согласились на одностороннее движение в противоположном направлении, остальные свою позицию не обозначили.
По мнению противников идеи, при новой схеме пробок станет больше, а поворот через три полосы на улицу Новоселов будет неудобным и опасным. Сразу несколько горожан подчеркнули, что для улучшения ситуации надо очистить Васильевскую от припаркованных машин, расширить и продлить улицу до Песоченской, а зимой лучше убирать с нее снег. Также участники опроса обратили на безопасность движения, особенно с учетом планируемом открытия большой школы.
«Законодатели и исполнители, займитесь лучше качеством самих дорог. Потребности изменения направления движения у жителей микрорайона нет, направьте свои усилия на уборку улиц и приведение дорожного покрытия в надлежащее состояние. За это мы скажем вам огромное спасибо!» — написал один из рязанцев.
Напомним, проект