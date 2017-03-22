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16:01, 22 марта 2017 134
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Рязанцы не согласились с переводом двух улиц Песочни на одностороннее движение

Рязанцы не согласились с переводом двух улиц Песочни на одностороннее движение

Рязанцы не согласились с переводом Васильеской улицы и Васильевского проезда на одностороннее движение. Против инициативы городской администрации выступило большинство участников опроса на ее сайте. Прием обращений завершился в понедельник, 20 марта.

За месяц проект получил 187 отзывов. Около 130 человек высказались против изменений, около 30 поддержали их. Несколько человек согласились на одностороннее движение в противоположном направлении, остальные свою позицию не обозначили.

По мнению противников идеи, при новой схеме пробок станет больше, а поворот через три полосы на улицу Новоселов будет неудобным и опасным. Сразу несколько горожан подчеркнули, что для улучшения ситуации надо очистить Васильевскую от припаркованных машин, расширить и продлить улицу до Песоченской, а зимой лучше убирать с нее снег. Также участники опроса обратили на безопасность движения, особенно с учетом планируемом открытия большой школы.

«Законодатели и исполнители, займитесь лучше качеством самих дорог. Потребности изменения направления движения у жителей микрорайона нет, направьте свои усилия на уборку улиц и приведение дорожного покрытия в надлежащее состояние. За это мы скажем вам огромное спасибо!» — написал один из рязанцев.

Напомним, проект предусматривает одностороннее движение по Васильевской улице между Шереметьевской улицей и Васильевским проездом и по последнему — между Васильевской улицей и улицей Новоселов.


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