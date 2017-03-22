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17:06, 22 марта 2017 181
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РНПК оказала помощь трем рязанским больницам

РНПК оказала помощь трем рязанским больницам

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» передала сертификаты трем больницам Рязани и Рязанской области в рамках реализации программы благотворительности. Средства будут направлены на приобретение нового медицинского оборудования.

Благотворительные сертификаты главрачам областной клинической больницы, городской клинической больницы №8, городской клинической больницы скорой медицинской помощи вручил генеральный директор РНПК Владимир Абрамов.

На мероприятии главврач 8-ой больницы Александр Миров рассказал о многолетнем сотрудничестве с «Роснефтью» и Рязанской НПК. За это время, отметил Миров, больницам удалось приобрести необходимое медицинское оборудование.

Справка

НК «Роснефть» принимает активное участие в развитии регионов своей производственной деятельности. Помощь и поддержка медицинских учреждений Рязани и Рязанской области — неотъемлемая частью политики социальной ответственности Компании. В 2016 году в Рязани и Рязанской области в рамках социально-экономического

партнерства между правительством области и ПАО «НК «Роснефть» реализованы проекты в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики.


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