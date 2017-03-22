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10:55, 22 марта 2017 132

Прио-Внешторгбанк предложил клиентам обменяться опытом на семинаре

Прио-Внешторгбанк предложил клиентам обменяться опытом на семинаре

Прио-Внешторгбанк в рамках традиционных бизнес-семинаров вновь предложил клиентам обменяться опытом.

В среду, 29 марта, руководитель бухгалтерской фирмы «СКБ Профит» Андрей Жильцов расскажет о действующих в России системах налогообложения, их различиях, плюсах и минусах.

Семинар нацелен на индивидуальных предпринимателей, и руководителей предприятий, а также поможет тем, кто только планирует открыть свое дело.

«Мы расскажем о том, что такое системы налогообложения, какие налоги существуют, кто их платит. Объясним, как подобрать систему „под себя“, взвесим налоговые риски и, конечно, ответим на вопросы», — отметил Андрей Жильцов.

Семинар пройдет в конференц-зале центрального офиса банка на седьмом этаже на улице Есенина, начало в 16:00. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Регистрация на семинар по телефону: 8 (4912) 200-003.


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