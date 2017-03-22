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22:01, 22 марта 2017 308
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Николай Любимов посетил мемориал Скобелева. Фоторепортаж

Николай Любимов посетил мемориал Скобелева. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов посетил мемориал Михаила Скобелева. В рамках рабочего визита в Александро-Невский район врио губернатора возложил цветы к могиле генерала, в среду, 22 марта.

Также Любимов вместе с вице-губенатором Сергеем Филимоновым и председателем Рязанской облдумы Аркадием Фоминым посетил местную Преображенскую церковь.

Настоятель попросил его помочь в восстановлении храма, который был построен в 1763 году. После врио губернатора осмотрел музей Михаила Скобелева, где познакомился с основными вехами жизни генерала.

«Великий полководец и патриот, любивший здешние места и упокоившийся здесь заслуживает всенародного поселения. Замечательная земля! Желаю процветанию музею и людям, которые хранят память о генерале Скобелеве», — написал Любимов в книге отзывов музея.

Также он посетил воссоздающееся здание усадьбы Скобелева.

В беседе с журналистами Николай Любимов отметил, что туризм района имеет большой потенциал. «Здесь нужно приложить наши усилия, чтобы создать инфраструктуру, — заявил он. — Дорога в нормальном состоянии. Необходимо построить гостиницы, точки питания, организовать экскурсионный маршрут. Возможны комплексные путешествия как жителей из соседних регионов, так и из-за границы. В частности, болгары будут сюда приезжать, если здесь будет инфраструктура».

Также Любимов подчеркнул что, усадьбу Скобелева нужно воссоздавать и «пиарить на всех уровнях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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