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21:22, 22 марта 2017 574
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Любимов пообщался с молодыми хирургами и пациентами в Александро-Невской больнице. Фото

Любимов пообщался с молодыми хирургами и пациентами в Александро-Невской больнице. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов пообщался с молодыми хирургами и пациентами в Александро-Невской больнице. В рамках рабочего визита в район врио губернатора посетил местную ЦРБ, в среду, 22 марта.

Вместе с председателем Рязанской облдумы Аркадием Фоминым, министром регионального здравоохранения Андреем Прилуцким и главврачом Любимов осмотрел врачебные и процедурные кабинеты, детскую игровую, терапевтическое отделение и поликлинику.

Он пообщался с медперсоналом и поинтересовался, довольны ли они зарплатой. «Не жалуемся», — ответила одна из медсестер.

Также Любимов лично пообщался с пациентами и зашел в палату к одному из больных. Он пожелал им скорейшего выздоровления. Те, в свою очередь, пожелали удачи врио губернатора на своем посту. Главврач познакомил Любимова с молодыми хирургами больницы, которые после окончания университета вернулись в родной город.

В беседе с журналистами врио губернатора отметил хорошее укомплектование больницы, не только медицинской техникой, но и врачами. «Таких больниц немного в области в России в целом. Четыре хирурга, плюс узконаправленные специалисты. Она производит очень хорошее впечатление», — заявил Николай Любимов.

Также он отметил, что в больнице нет очередей. «Посетители мне сказали, что если в регистратуру очередь в четыре человека, то это уже ЧП», — рассказал врио губернатора.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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