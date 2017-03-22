Любимов пообщался с молодыми хирургами и пациентами в Александро-Невской больнице. Фото

Любимов пообщался с молодыми хирургами и пациентами в Александро-Невской больнице. В рамках рабочего визита в район врио губернатора посетил местную ЦРБ, в среду, 22 марта.
Вместе с председателем Рязанской облдумы Аркадием Фоминым, министром регионального здравоохранения Андреем Прилуцким и главврачом Любимов осмотрел врачебные и процедурные кабинеты, детскую игровую, терапевтическое отделение и поликлинику.
Он пообщался с медперсоналом и поинтересовался, довольны ли они зарплатой. «Не жалуемся», — ответила одна из медсестер.
Также Любимов лично пообщался с пациентами и зашел в палату к одному из больных. Он пожелал им скорейшего выздоровления. Те, в свою очередь, пожелали удачи врио губернатора на своем посту. Главврач познакомил Любимова с молодыми хирургами больницы, которые после окончания университета вернулись в родной город.
В беседе с журналистами врио губернатора отметил хорошее укомплектование больницы, не только медицинской техникой, но и врачами. «Таких больниц немного в области в России в целом. Четыре хирурга, плюс узконаправленные специалисты. Она производит очень хорошее впечатление», — заявил Николай Любимов.
Также он отметил, что в больнице нет очередей. «Посетители мне сказали, что если в регистратуру очередь в четыре человека, то это уже ЧП», — рассказал врио губернатора.