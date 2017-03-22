Любимов оценил работу главы Александро-Невского района на «четверку». Об этом он рассказал в беседе с журналистами, в среду, 22 марта. Врио губернатора посетил Александро-Невский район в рамках рабочего визита.
На расширенном заседании думы он заслушал отчет главы муниципалитета Владимира Оводкова о работе за 2016 год. Оводков рассказал, что в бюджет района в 2016 году поступило 293,6 млн рублей из которых 102,9 млн рублей — собственного дохода. По его словам, наибольший вклад в бюджет внесли сельхозпредприятия — практически все земли района задействованы в сельском хозяйстве. «Без создания дополнительных рабочих мест мы будем буксовать на месте. Нам требуется строить новые предприятия. В будущем году работа предстоит более напряженная чем в прошлом году», — отметил Оводков.
Николай Любимов оценил работу главы на «четверку», согласившись с одним депутатом. «Твердая „четверка“. Владимир Оводков — крепкий хозяйственник. Он и его команда может сделать большее», — заметил Любимов.
В рамках поездки врио губернатора намерен посетить мегаферму на 800 голов коров, местную ЦРБ и усадьбу генерала Скобелева. Александро-Невский район стал третьим, который Любимов посетил в рамках рабочего визита. Ранее врио губернатора побывал в