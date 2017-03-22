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19:39, 22 марта 2017 1 507
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Любимов оценил работу главы Александро-Невского района на «четверку»

Любимов оценил работу главы Александро-Невского района на «четверку»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов оценил работу главы Александро-Невского района на «четверку». Об этом он рассказал в беседе с журналистами, в среду, 22 марта. Врио губернатора посетил Александро-Невский район в рамках рабочего визита.

На расширенном заседании думы он заслушал отчет главы муниципалитета Владимира Оводкова о работе за 2016 год. Оводков рассказал, что в бюджет района в 2016 году поступило 293,6 млн рублей из которых 102,9 млн рублей — собственного дохода. По его словам, наибольший вклад в бюджет внесли сельхозпредприятия — практически все земли района задействованы в сельском хозяйстве. «Без создания дополнительных рабочих мест мы будем буксовать на месте. Нам требуется строить новые предприятия. В будущем году работа предстоит более напряженная чем в прошлом году», — отметил Оводков.

Николай Любимов оценил работу главы на «четверку», согласившись с одним депутатом. «Твердая „четверка“. Владимир Оводков — крепкий хозяйственник. Он и его команда может сделать большее», — заметил Любимов.

В рамках поездки врио губернатора намерен посетить мегаферму на 800 голов коров, местную ЦРБ и усадьбу генерала Скобелева. Александро-Невский район стал третьим, который Любимов посетил в рамках рабочего визита. Ранее врио губернатора побывал в Пронском и Рыбновском районах.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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Выходной в Рязани. Что показать гостям

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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

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