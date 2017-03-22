Любимов дебютировал в медиарейтинге губернаторов на 13-м месте

По итогам февраля врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 13-е место в рейтинге 85 глав российских регионов, составленном компанией «
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. Согласно исследованию, Любимов за месяц стал героем 2 592 материалов, а больше всего запомнился
В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, врио главы Пермского края Максим Решетников и Андрей Воробьев, руководящий Подмосковьем. Замкнул список Леонид Маркелов из Марий Эл. Любимов расположился между коллегами из Челябинской области и Санкт-Петербурга.
Напомним, бывший губернатор Олег Ковалев в медиарейтинге за 2016 год был
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