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14:31, 22 марта 2017 113
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Любимов дебютировал в медиарейтинге губернаторов на 13-м месте

Любимов дебютировал в медиарейтинге губернаторов на 13-м месте

По итогам февраля врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 13-е место в рейтинге 85 глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия». Среди 18 губернаторов ЦФО он стал третьим.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. Согласно исследованию, Любимов за месяц стал героем 2 592 материалов, а больше всего запомнился назначением и участием в инвестиционном форуме в Сочи.

В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, врио главы Пермского края Максим Решетников и Андрей Воробьев, руководящий Подмосковьем. Замкнул список Леонид Маркелов из Марий Эл. Любимов расположился между коллегами из Челябинской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, бывший губернатор Олег Ковалев в медиарейтинге за 2016 год был 38-м.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 39,4 тысячи СМИ.


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