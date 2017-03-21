В Рязани заработало мобильное приложение для оплаты заправки из салона авто

В Рязани заработало мобильное приложение, которое позволяет оплачивать заправку, не выходя из машины. К сервису Benzuber подключили все десять АЗС сети Impulse, рассказала ее директор Ирина Дрожжина журналистам во вторник, 21 марта.

Для оплаты привязывается карта Visa, MasterCard или «Мир» либо ApplePay. При запуске приложение «находит» на карте пользователя и ближайшую АЗС, следующий шаг — выбор колонки, типа и количества топлива и подтверждение оплаты. Заправщик АЗС получает push-уведомление и обслуживает машину.

Такой алгоритм позволяет экономить время, не выходить из машины под дождь, оставляя без присмотра детей и ценные вещи, отметил разработчик Артем Скворцов. Также он подчеркнул, что внедрение приложения не повлияет на цену бензина.

На заправках сети будут работать консультанты, которые помогут установить и настроить приложение. По словам Скворцова, оно работает в том числе на смартфонах за полторы тысячи рублей, а данные передаются быстро даже при низкой скорости интернета. На большинстве АЗС Impulse есть бесплатный WiFi, добавила Дрожжина.

Рязань стала четвертым городом, где появился Benzuber, после Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани. Всего с декабря 2016 года к системе подключились больше 50 заправок. В Рязани сотрудники сети и их близкие тестировали приложение с февраля.

Сервис пока не имеет аналогов в России. Impulse стал его эксклюзивным региональным партнером. «Мы стараемся внедрять все самое передовое, а, по оценкам экспертов, через пять лет доля топлива, покупаемого через приложения, составит 40 процентов», — отметила Дрожжина.