В правительстве России задумались над возвращением налога с продаж

Российское правительство задумалось над перспективой возвращения налога с продаж. Данную меру предложили в качестве альтернативы повышения ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов России Антон Силуанов, пишут «
По словам источников издания, все решения о налогах примут после мая 2018 года. Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2-3%.
По мнению чиновников, это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.
Идею представили как возможность уйти от повышения НДС.
Рост ставки налога на добавленную стоимость усилит нагрузку на всех и отвлечет оборотные средства, тогда как торговый сбор повлияет только на розницу, подчеркнули источники издания.