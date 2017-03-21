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8:59, 21 марта 2017 257
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В правительстве России задумались над возвращением налога с продаж

В правительстве России задумались над возвращением налога с продаж

Российское правительство задумалось над перспективой возвращения налога с продаж. Данную меру предложили в качестве альтернативы повышения ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов России Антон Силуанов, пишут «Ведомости».

По словам источников издания, все решения о налогах примут после мая 2018 года. Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2-3%.

По мнению чиновников, это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.

Идею представили как возможность уйти от повышения НДС.

Рост ставки налога на добавленную стоимость усилит нагрузку на всех и отвлечет оборотные средства, тогда как торговый сбор повлияет только на розницу, подчеркнули источники издания.


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