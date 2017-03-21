В понедельник, 20 марта, в центре Рязани сбили женщину. Об этом сообщила
Инцидент произошел примерно в 17:20. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу за помощью.
Водитель покинул место аварии, его личность устанавливается.
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В понедельник, 20 марта, в центре Рязани сбили женщину. Об этом сообщила
Инцидент произошел примерно в 17:20. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу за помощью.
Водитель покинул место аварии, его личность устанавливается.
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О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.