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10:56, 21 марта 2017 334
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В центре Рязани сбили женщину

В центре Рязани сбили женщину

В понедельник, 20 марта, в центре Рязани сбили женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел примерно в 17:20. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу за помощью.

Водитель покинул место аварии, его личность устанавливается.


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