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14:06, 21 марта 2017 143
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Троим рязанцем грозит до 20 лет тюрьмы за распространение крупной партии «синтетики». Видео

Троим рязанцем грозит до 20 лет тюрьмы за распространение крупной партии «синтетики». Видео

Троим рязанцем грозит до 20 лет тюрьмы за распространение крупной партии «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали 30-летнего злоумышленника, когда он забирал из «закладки» несколько контейнеров с наркотиками. Экспертиза установила, что он хотел продать 210 граммов «синтетики».

Организаторы другой сети — два 20-летних рязанца — для распространения наркотиков сделали две «закладки». У них обнаружили более 160 граммов «синтетики».

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.


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