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9:56, 21 марта 2017 132
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Тает мозг. Пользователи попросили убрать песню «Грибов» из соцсетей

Тает мозг. Пользователи попросили убрать песню «Грибов» из соцсетей

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой о том, чтобы убрать из соцсетей хотя бы на небольшой период песню «Тает лед» группы «Грибы». Автором стал Михаил Камышов.

«С 10 марта, когда на YouTube опубликовали клип „Тает лед“, я не могу нормально спать, пить, есть, любить жену. Неважно чем я занят, в моей голове постоянно „Тает лед“. Уверяю, что не я один такой. Думаю те, кто хочет хоть немного отдохнуть от природного процесса фазового перехода льда из твердого состояния в жидкое, поддержат меня», — написал молодой человек.

Клип уже набрал 13 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Песня породила волну любительских клипов и мемов среди пользователей соцсетей.


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