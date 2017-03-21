Тает мозг. Пользователи попросили убрать песню «Грибов» из соцсетей

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«С 10 марта, когда на YouTube опубликовали клип „Тает лед“, я не могу нормально спать, пить, есть, любить жену. Неважно чем я занят, в моей голове постоянно „Тает лед“. Уверяю, что не я один такой. Думаю те, кто хочет хоть немного отдохнуть от природного процесса фазового перехода льда из твердого состояния в жидкое, поддержат меня», — написал молодой человек.
Клип уже набрал 13 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Песня породила волну любительских клипов и мемов среди пользователей соцсетей.