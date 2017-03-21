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15:30, 21 марта 2017 758
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Стал известен дизайн нового iPhone 8

Стал известен дизайн нового iPhone 8

Компания Apple работает над созданием нового смартфона iPhone 8, который будет похож на самый первый iPhone, передает «Лента.ру».

Согласно появившимся данным, разработчики используют знаменитый дизайн «капли воды», который станет своеобразной данью уважения первенцу компании Apple.

Также одной из интересных черт нового iPhone 8 может стать использование трехмерного стеклянного материала на тыльной стороне корпуса. Это позволит создать видимость изгибов, которые были у первого iPhone. При этом дисплей смартфона от Apple будет плоским.


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