Стал известен дизайн нового iPhone 8

Компания Apple работает над созданием нового смартфона iPhone 8, который будет похож на самый первый iPhone, передает «
Согласно появившимся данным, разработчики используют знаменитый дизайн «капли воды», который станет своеобразной данью уважения первенцу компании Apple.
Также одной из интересных черт нового iPhone 8 может стать использование трехмерного стеклянного материала на тыльной стороне корпуса. Это позволит создать видимость изгибов, которые были у первого iPhone. При этом дисплей смартфона от Apple будет плоским.