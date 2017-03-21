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15:16, 21 марта 2017 278
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Скопинец получил год исправительных работ за найденные на улице наркотики

Скопинец получил год исправительных работ за найденные на улице наркотики

Скопинец получил год исправительных работ за найденную на улице пачку сигарет, в которой оказалось наркотическое вещество. Об этом сообщает пресс-служба Скопинского районного суда.

Мужчина подобрал наркотики для личного потребления. В этот же день он спрятал вещество в мобильном телефоне, который хранил в кармане одежды. Наркотики обнаружили полицейские в ходе личного досмотра.

Злоумышленник признал свою вину в суде и раскаялся. Суд учел те факты, что мужчина малолетних детей на иждивении не имеет, трудоустроен, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, не судим. Отягчающих обстоятельств не установили.

Помимо года исправительных работ назначили ежемесячное удержание 10 процентов от заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.


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