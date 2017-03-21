Скопинец получил год исправительных работ за найденные на улице наркотики

Скопинец получил год исправительных работ за найденную на улице пачку сигарет, в которой оказалось наркотическое вещество. Об этом сообщает
Мужчина подобрал наркотики для личного потребления. В этот же день он спрятал вещество в мобильном телефоне, который хранил в кармане одежды. Наркотики обнаружили полицейские в ходе личного досмотра.
Злоумышленник признал свою вину в суде и раскаялся. Суд учел те факты, что мужчина малолетних детей на иждивении не имеет, трудоустроен, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, не судим. Отягчающих обстоятельств не установили.
Помимо года исправительных работ назначили ежемесячное удержание 10 процентов от заработной платы в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.