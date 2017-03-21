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9:29, 21 марта 2017 222
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Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq в России

Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq в России

Официальный представитель чешского автомобильного концерна Skoda Ян Прохазка сообщил стоимость обновленного кроссовера Kodiaq, пишет «Российская газета».

Представитель отметил, что цена нового авто Skoda Kodiaq в России составит порядка 1,3 млн рублей, что соразмерно со стоимостью флагманского седана чешского концерна.

Новинка, которая уже многим пришлась по вкусу благодаря своей комфортности и практичности, будет поставляться в Россию с бензиновыми двигателями мощностью 125, 150, а также 180 лошадиных сил.

Как стало известно, в российских дилерских центрах Skoda обновленный кроссовер появится этим летом.


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