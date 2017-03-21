Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq в России

Официальный представитель чешского автомобильного концерна Skoda Ян Прохазка сообщил стоимость обновленного кроссовера Kodiaq, пишет «
Представитель отметил, что цена нового авто Skoda Kodiaq в России составит порядка 1,3 млн рублей, что соразмерно со стоимостью флагманского седана чешского концерна.
Новинка, которая уже многим пришлась по вкусу благодаря своей комфортности и практичности, будет поставляться в Россию с бензиновыми двигателями мощностью 125, 150, а также 180 лошадиных сил.
Как стало известно, в российских дилерских центрах Skoda обновленный кроссовер появится этим летом.