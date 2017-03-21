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8:29, 21 марта 2017 1 242
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«Сбербанк» отсудил у рязанца почти 200 тысяч рублей

«Сбербанк» отсудил у рязанца почти 200 тысяч рублей

ПАО «Сбербанк России» отсудило у рязанца 181 тысячу 934 рублей 48 копеек. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Банк предоставил рязанцу кредит в размере 149 тысяч рублей на срок 59 месяца под 24,5% годовых. Ответчик не выплатил обязательства по кредитному договору, задолженность выросла до 181 тысячи 934 рублей 48 копеек. Сумма включала просроченный основной долг и просроченные проценты за кредит.

Кроме основного долга, банк также обязал рязанца заплатить госпошлину в размере 4 тысяч 838 рублей 69 копеек.

Решение не вступило в законную силу.


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