«Сбербанк» отсудил у рязанца почти 200 тысяч рублей

ПАО «Сбербанк России» отсудило у рязанца 181 тысячу 934 рублей 48 копеек. Об этом сообщила
Банк предоставил рязанцу кредит в размере 149 тысяч рублей на срок 59 месяца под 24,5% годовых. Ответчик не выплатил обязательства по кредитному договору, задолженность выросла до 181 тысячи 934 рублей 48 копеек. Сумма включала просроченный основной долг и просроченные проценты за кредит.
Кроме основного долга, банк также обязал рязанца заплатить госпошлину в размере 4 тысяч 838 рублей 69 копеек.
Решение не вступило в законную силу.