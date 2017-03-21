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8:45, 21 марта 2017 405
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Рязанские грузоперевозчики сэкономили 85,4 млн рублей благодаря системе «Платон»

Рязанские грузоперевозчики сэкономили 85,4 млн рублей благодаря системе «Платон»

Грузоперевозчики Рязанской области сэкономили на транспортном налоге 85,4 миллиона рублей благодаря системе «Платон». Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон».

Перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам превысила или была равна сумме налога.

В рамках рабочего визита в Рязанскую область заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов заявил, что выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из госбюджета за счет сборов системы «Платон».

«За первый год работы государственной системы „Платон“ количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч машин. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 миллиардов рублей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без „Платона“ было бы невозможно в ближайшее десятилетие. Их ремонт значительно повышает безопасность дорожного движения для всех автомобилистов. При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер», — подчеркнул Дмитрий Прончатов.


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