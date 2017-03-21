Рязанские грузоперевозчики сэкономили 85,4 млн рублей благодаря системе «Платон»

Грузоперевозчики Рязанской области сэкономили на транспортном налоге 85,4 миллиона рублей благодаря системе «Платон». Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.
Льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон».
Перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам превысила или была равна сумме налога.
В рамках рабочего визита в Рязанскую область заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов заявил, что выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из госбюджета за счет сборов системы «Платон».
«За первый год работы государственной системы „Платон“ количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч машин. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 миллиардов рублей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без „Платона“ было бы невозможно в ближайшее десятилетие. Их ремонт значительно повышает безопасность дорожного движения для всех автомобилистов. При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер», — подчеркнул Дмитрий Прончатов.